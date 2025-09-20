Journées Européennes du Patrimoine Maison natale de Marcel Pagnol Maison natale de Marcel Pagnol Aubagne

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Maison natale de Marcel Pagnol 16 cours Barthélemy Aubagne Bouches-du-Rhône

Les Journées du Patrimoine reviennent pour une 42e édition. À Aubagne, c’est l’occasion de visiter nos musées gratuits ces deux jours.

Souvenirs d’enfance, photographies, lettres manuscrites et reconstitution de l’appartement familial replongent le visiteur dans la vie et l’œuvre de notre célèbre académicien. .

Maison natale de Marcel Pagnol 16 cours Barthélemy Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

English :

The Journées du Patrimoine are back for their 42nd edition. In Aubagne, it’s a chance to visit our free museums on both days.

German :

Die Tage des Kulturerbes kehren mit ihrer 42. Ausgabe zurück. In Aubagne bietet sich an diesen beiden Tagen die Gelegenheit, unsere Museen kostenlos zu besuchen.

Italiano :

Le Giornate del Patrimonio tornano per la loro 42ª edizione. Ad Aubagne è possibile visitare gratuitamente i nostri musei durante le due giornate.

Espanol :

Vuelven las Jornadas del Patrimonio en su 42ª edición. En Aubagne, podrá visitar gratuitamente nuestros museos durante dos días.

