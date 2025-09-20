Journées Européennes du Patrimoine Maisons fortes Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon

Journées Européennes du Patrimoine Maisons fortes Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon samedi 20 septembre 2025.

Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Maisons fortes ouvertes gratuitement par les propriétaires.

Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org

English :

Strong houses opened free of charge by the owners.

German :

Starke Häuser, die von den Besitzern kostenlos geöffnet werden.

Italiano :

Case forti aperte gratuitamente dai proprietari.

Espanol :

Casas fuertes abiertas gratuitamente por los propietarios.

