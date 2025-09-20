Journées Européennes du Patrimoine Maisons fortes Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon
Journées Européennes du Patrimoine Maisons fortes Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Maisons fortes
Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Maisons fortes ouvertes gratuitement par les propriétaires.
.
Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
English :
Strong houses opened free of charge by the owners.
German :
Starke Häuser, die von den Besitzern kostenlos geöffnet werden.
Italiano :
Case forti aperte gratuitamente dai proprietari.
Espanol :
Casas fuertes abiertas gratuitamente por los propietarios.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maisons fortes Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon