JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE MAÎTRE DE CABESTANY Cabestany
Parc guilhem Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Durant 2 jours: visite libre et visites guidées, visite contée (dès 3 ans) et ateliers.
Parc guilhem Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 08 15 31 contact@maitredecabestany.fr
English :
Over 2 days: self-guided and guided tours, storytelling tour (from 3 years) and workshops.
German :
2 Tage lang: freie Besichtigung und Führungen, Märchenführung (ab 3 Jahren) und Workshops.
Italiano :
In 2 giorni: visite guidate e autoguidate, visite di narrazione (per bambini a partire dai 3 anni) e laboratori.
Espanol :
Durante 2 días: visitas autoguiadas, visitas guiadas, visitas cuentacuentos (para niños a partir de 3 años) y talleres.
