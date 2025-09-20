JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Manoir de Beaumont-Le-Chevreuil et son jardin Joué-en-Charnie

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Manoir campagnard XV/XVIII ème siècle

Visite commentée de l’extérieur et des salons. En cas d’affluence, par groupes de 12 personnes maximum, à l’heure et à la demie. Il est recommandé de réserver (michel.p.laurent@gmail.com) un créneau horaire pour le dimanche après-midi. Promenade libre dans le jardin.

L’accès est gratuit, les contributions à l’entretien des lieux sont acceptées… .

Manoir de Beaumont Joué-en-Charnie 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 87 08 33 michel.p.laurent@gmail.com

English :

Country manor house XV/XVIIIth century

German :

Landhaus XV/XVIII. Jahrhundert

Italiano :

Casa padronale di campagna del XV/XVIII secolo

Espanol :

Casa solariega del siglo XV/XVIII

