JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Manoir de Beaumont-Le-Chevreuil et son jardin Joué-en-Charnie
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
2025-09-20
Manoir campagnard XV/XVIII ème siècle
Visite commentée de l’extérieur et des salons. En cas d’affluence, par groupes de 12 personnes maximum, à l’heure et à la demie. Il est recommandé de réserver (michel.p.laurent@gmail.com) un créneau horaire pour le dimanche après-midi. Promenade libre dans le jardin.
L’accès est gratuit, les contributions à l’entretien des lieux sont acceptées… .
Manoir de Beaumont Joué-en-Charnie 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 87 08 33 michel.p.laurent@gmail.com
English :
Country manor house XV/XVIIIth century
German :
Landhaus XV/XVIII. Jahrhundert
Italiano :
Casa padronale di campagna del XV/XVIII secolo
Espanol :
Casa solariega del siglo XV/XVIII
