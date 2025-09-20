Journées Européennes du Patrimoine Manoir de Crémaillé la Roche Miré

D78 Miré Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-20 08:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées au logis de Crémaillé la Roche à Miré, les 20 et 21 septembre 2025.

Manoir élevé au 15e siècle et remanié jusqu’au 18e siècle.

Visite libre ou commentée des extérieurs et présentation de dossiers d’études pour des travaux de restauration de trois églises angevines Notre-Dame d’Argenton, Saint-Michel de Feins et Saint-Pierre de Bierné.

Samedi de 8h à 19h et dimanche de 9h à 19h Gratuit

Pièce de théâtre Les amants de Venise

Samedi à 20h30

12€ par adulte 8€ par enfant (à partir de 12 ans)

Le manoir de Crémaillé La Roche propose, avec le soutien de l’association La Vie de Château, un spectacle en plein air de Commedia dell’Arte en français Les Amants Vénitiens . (Possibilité de repli en cas de pluie).

En Italie, la guerre menace entre Venise et Pise. Dans ce contexte troublé, l’amour naît entre Lélio (Pise) et Flaminia (Venise), fille de Pantalone, riche marchand opportuniste. Entre complot, mariage arrangé, passions contrariées et intrigues politiques, les masques de la Commedia dell’Arte révèlent toute leur puissance comique et dramatique. .

D78 Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 08 99 86

