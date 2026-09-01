Informations pratiques

Plobannalec-Lesconil

Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de Kerhoas – Au temps du Cheval d’Orgueuil

Manoir de Kerhoas Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Manoir de Kerhoas ayant été le cadre de plusieurs scènes du film de Claude Chabrol adapté du livre de Per Jakez Hélias, l’association PAMK (Patrimoine Animation Manoir de Kerhoas) organise un temps fort avec le thème : « Au temps du

cheval d »orgueil ».

Au programme :

– Exposition de panneaux dans la cidrerie en partenariat avec la Mairie de Pouldreuzic et le Musée-Maison natale de

Pierre-Jakez Hélias.

– Des animations qui feront un rappel de l’époque : travail du picot bigouden, dentellière,

cotonnades »indiennes », stand des écoles Diwan, habits bigoudens en prêt de l’association Fête Bretonne de Loctudy. Hervé Guirriec, auteur et représentant de Locus Solus, présentera une sélection de livres.

Un tableau de Youen Durand et une magnifique sculpture de goémoniers de Guy Pavec seront exposés et Scarlette, figure bien connue du Pays bigouden, fera deux mini conférences sur la vie des goémoniers.

– Dans le Manoir, plusieurs artistes exposeront leurs tableaux et sculpture sur ce thème.

– Petite restauration : crêpes, boissons.

– Le samedi soir : un dîner breton (sur réservation) avec un menu inspiré des repas de noces bigoudens, accompagné d’intermèdes de musique traditionnelle, cornemuse, sonieren.

Entrée libre.

Organisé par l’association PAMK. .

Manoir de Kerhoas Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de Kerhoas – Au temps du Cheval d’Orgueuil Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden