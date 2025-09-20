JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MANOIR DE LA CHEVALLERIE Sainte-Cérotte

Manoir de la Chevallerie Sainte-Cérotte Sarthe

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Visites libres et commentées des extérieurs samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h. .

Manoir de la Chevallerie Sainte-Cérotte 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 08 86 lecomte.illustrateur@free.fr

