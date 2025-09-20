JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Manoir de la Cour Asnières-sur-Vègre

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Manoir de la Cour

6 rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez (re)découvrir le Manoir de La Cour et la mode au Moyen Âge

Au programme de ce week-end

– Samedi 20 & Dimanche 21 Visite Flash « L’architecture du Manoir » –> 15h à 15h30 Suivez le guide et devenez apprentis archéologues du bâti afin de décrypter, lors d’une promenade autour du Manoir, les pierres de l’édifice du XIIIe siècle.

1 €/ personne. Il donne accès au manoir et au musée, à l’exposition temporaire et aux autres animations de la journée.

– Samedi 20 & Dimanche 21 Visite Flash « Fêtes et Divertissements » –> 16h30 à 17h Dernière ligne droite pour découvrir l’exposition temporaire La fête au Moyen Âge de la Tour Jean sans Peur de Paris ! Prix 1 €/ personne. Il donne accès au manoir et au musée, à l’exposition temporaire et aux autres animations de la journée.

– Samedi 20 de 14h à 19h & Dimanche 21 de 10h à 19h Animation « Jeux Médiévaux » Découvrez les différents jeux pratiqués au Moyen Âge. Prix 1 €/ personne. Il donne accès au manoir et au musée, à l’exposition temporaire et aux autres animations de la journée.

– Samedi 20 de 14h à 19h & Dimanche 21 de 10h à 19h Exposition « La fête au Moyen-Âge » L’exposition La fête au Moyen Âge de la Tour Jean sans Peur de Paris réuni une iconographie exceptionnelle qui illustre combien étaient vivaces et bien ancrées les traditions de fêtes. Les temps austères ne sont pas toujours ceux que l’on croit. Prix 1 €/ personne. Il donne accès au manoir et au musée, à l’exposition temporaire et aux autres animations de la journée. .

6 rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

For the European Heritage Days, (re)discover the Manoir de La Cour and fashion in the Middle Ages

German :

Entdecken Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes (wieder) das Manoir de La Cour und die Mode im Mittelalter

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a (ri)scoprire il Manoir de La Cour e la moda nel Medioevo

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a (re)descubrir el Manoir de La Cour y la moda en la Edad Media

