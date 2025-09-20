Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Hamonnière La Hammonière Les Hauts-d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine au Manoir de la Hamonnière, les 20 et 21 septembre 2025.

Manoir dont le corps du logis fut édifié au 15ème siècle, présentant un pavillon et un donjon construits à la fin du 16ème siècle. Visite commentée des extérieurs et quelques pièces en intérieur. Samedi et dimanche de 14h à 18h Gratuit .

La Hammonière Champigné Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 17 86 17

