Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou

Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Journées Européennes du Patrimoine proposées au Manoir de la Harderie à Thorigné-d’Anjou, les 20 et 21 septembre 2025.
Manoir-ferme construit au 17ème siècle et agrémenté d’un parc entièrement reconstitué.
Samedi et dimanche de 14h à 18h visite commentée avec un départ toutes les 30 min.
Panneaux explicatifs à l’extérieur permettant d’attendre et de préparer la visite. Jauge limitée à 20 personnes par visite.
Samedi à 20h30 Soirée contée par l’Association Art Théâtre de Thorigné d’Anjou . Il s’agit d’une soirée itinérante (3 lieux du Manoir) avec la lecture d’un conte à chacun des lieux.
Les trois contes
Les dents du diable … Ce personnage joue souvent de mauvais tours aux humains. Ce conte permet de lui rendre la pareille et d’éviter qu’il morde la réussite de chacun…
La porte de nulle part … Ce conte rappelle à chacun la nécessité d’ouvrir des portes pour mieux connaître l’amitié et le partage…
Les trois sorcières … le personnage, Magali, doit affronter ses peurs pour grandir. Les sorcières pourront-elles l’aider ?
Entrée gratuite sans réservation et ouverte à tout public. Apporter sa chaise. .
Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 05 69 50 michel.villedey@orange.fr
English :
European Heritage Days at the Manoir de la Harderie in Thorigné-d’Anjou, September 20 and 21, 2025.
German :
Europäische Tage des Kulturerbes, die im Manoir de la Harderie in Thorigné-d’Anjou am 20. und 21. September 2025 angeboten werden.
Italiano :
Giornate europee del patrimonio al Manoir de la Harderie di Thorigné-d’Anjou, 20 e 21 settembre 2025.
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio en el Manoir de la Harderie de Thorigné-d’Anjou, 20 y 21 de septiembre de 2025.
