Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Harderie

Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées au Manoir de la Harderie à Thorigné-d’Anjou, les 20 et 21 septembre 2025.

Manoir-ferme construit au 17ème siècle et agrémenté d’un parc entièrement reconstitué.

Samedi et dimanche de 14h à 18h visite commentée avec un départ toutes les 30 min.

Panneaux explicatifs à l’extérieur permettant d’attendre et de préparer la visite. Jauge limitée à 20 personnes par visite.

Samedi à 20h30 Soirée contée par l’Association Art Théâtre de Thorigné d’Anjou . Il s’agit d’une soirée itinérante (3 lieux du Manoir) avec la lecture d’un conte à chacun des lieux.

Les trois contes

Les dents du diable … Ce personnage joue souvent de mauvais tours aux humains. Ce conte permet de lui rendre la pareille et d’éviter qu’il morde la réussite de chacun…

La porte de nulle part … Ce conte rappelle à chacun la nécessité d’ouvrir des portes pour mieux connaître l’amitié et le partage…

Les trois sorcières … le personnage, Magali, doit affronter ses peurs pour grandir. Les sorcières pourront-elles l’aider ?

Entrée gratuite sans réservation et ouverte à tout public. Apporter sa chaise. .

Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 05 69 50 michel.villedey@orange.fr

English :

European Heritage Days at the Manoir de la Harderie in Thorigné-d’Anjou, September 20 and 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes, die im Manoir de la Harderie in Thorigné-d’Anjou am 20. und 21. September 2025 angeboten werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio al Manoir de la Harderie di Thorigné-d’Anjou, 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en el Manoir de la Harderie de Thorigné-d’Anjou, 20 y 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme Anjou bleu