Informations pratiques

Thorigné-d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de la Harderie

Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées au Manoir de la Harderie à Thorigné-d’Anjou, les 19 et 20 septembre 2026.

Manoir-ferme construit au 17ème siècle et agrémenté d’un parc entièrement reconstitué.

Visite commentée avec un départ toutes les 30 min.

Jauge limitée à 20 personnes par visite – Panneaux explicatifs à l’extérieur permettant d’attendre et de préparer la visite. .

Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire michel.villedey@orange.fr

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English :

European Heritage Days at the Manoir de la Harderie in Thorignay-d’Anjou, September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu