Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou
dimanche 20 septembre 2026 · Thorigné-d'Anjou
Informations pratiques
Thorigné-d’Anjou
Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de la Harderie
Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées au Manoir de la Harderie à Thorigné-d’Anjou, les 19 et 20 septembre 2026.
Manoir-ferme construit au 17ème siècle et agrémenté d’un parc entièrement reconstitué.
Visite commentée avec un départ toutes les 30 min.
Jauge limitée à 20 personnes par visite – Panneaux explicatifs à l’extérieur permettant d’attendre et de préparer la visite. .
Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire michel.villedey@orange.fr
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English :
European Heritage Days at the Manoir de la Harderie in Thorignay-d’Anjou, September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de la Harderie Thorigné-d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu
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