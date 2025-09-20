Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Renazaie Bouillé Ménard La Renazaie Bouillé-Ménard

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez le Manoir de la Renazaie lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025

>La Renazaie, 402 route de la huetrie,

Manoir reconstruit fin XVe début XVIe siècle, sans doute sur des bases plus anciennes (porte principale du XIVe siècle). Il a été agrandi sur l’arrière au XVIIe siècle. Laissé à l’abandon, il a été restauré dans les années 1980.

Samedi // 14h-18h

Dimanche // 9h-18h

Viste libre des extérieurs avec dépliants explicatifs.

Gratuit. .

La Renazaie Bouillé-Ménard Bouillé-Ménard 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83

English :

Discover the Manoir de la Renazaie during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025

German :

Entdecken Sie das Manoir de la Renazaie während der Europäischen Tage des Denkmals am 20. und 21. September 2025

Italiano :

Scoprite il Manoir de la Renazaie durante le Giornate Europee del Patrimonio, il 20 e 21 settembre 2025

Espanol :

Descubra el Manoir de la Renazaie durante las Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre de 2025

