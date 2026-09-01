Informations pratiques

Bouillé-Ménard

Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de la Renazaie – Bouillé Ménard

La Renazaie Bouillé-Ménard Bouillé-Ménard Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez le Manoir de la Renazaie lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026

>La Renazaie, 402 route de la huetrie,

Manoir reconstruit fin XVe début XVIe siècle, sans doute sur des bases plus anciennes (porte principale du XIVe siècle). Il a été agrandi sur l’arrière au XVIIe siècle. Laissé à l’abandon, il a été restauré dans les années 1980.

Samedi et dimanche // 14h-18h

Viste libre des extérieurs avec dépliants explicatifs.

Gratuit. .

La Renazaie Bouillé-Ménard Bouillé-Ménard 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83

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English :

Discover the Manoir de la Renazaie during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de la Renazaie – Bouillé Ménard Bouillé-Ménard a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu