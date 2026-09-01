Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de la Renazaie – Bouillé Ménard La Renazaie Bouillé-Ménard
samedi 19 septembre 2026 · La Renazaie · Bouillé-Ménard
Informations pratiques
Bouillé-Ménard
Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de la Renazaie – Bouillé Ménard
La Renazaie Bouillé-Ménard Bouillé-Ménard Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez le Manoir de la Renazaie lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026
>La Renazaie, 402 route de la huetrie,
Manoir reconstruit fin XVe début XVIe siècle, sans doute sur des bases plus anciennes (porte principale du XIVe siècle). Il a été agrandi sur l’arrière au XVIIe siècle. Laissé à l’abandon, il a été restauré dans les années 1980.
Samedi et dimanche // 14h-18h
Viste libre des extérieurs avec dépliants explicatifs.
Gratuit. .
La Renazaie Bouillé-Ménard Bouillé-Ménard 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83
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English :
Discover the Manoir de la Renazaie during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de la Renazaie – Bouillé Ménard Bouillé-Ménard a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu