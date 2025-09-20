Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vérouillère Les Hauts-d’Anjou
Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vérouillère
La Vérouillère, Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Journées Européennes du Patrimoine au Manoir de la Vérouillère organisées les 20 et 21 septembre 2025.
Ancien manoir seigneurial du 12ème siècle. Visite de la tour-escaliers, de l’ancienne chapelle, du manège, des fours à ban, de la cour intérieure et extérieure.
Visite commentée avec départ toutes les heures
Gratuit .
La Vérouillère, Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 33 14 95
English :
European Heritage Days at the Manoir de la Vérouillère on September 20 and 21, 2025.
German :
Europäische Tage des Kulturerbes im Manoir de la Vérouillère, die am 20. und 21. September 2025 organisiert werden.
Italiano :
Giornate europee del patrimonio al Manoir de la Vérouillère il 20 e 21 settembre 2025.
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio en el Manoir de la Vérouillère los días 20 y 21 de septiembre de 2025.
