Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vérouillère Les Hauts-d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vérouillère Les Hauts-d’Anjou samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vérouillère

La Vérouillère, Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine au Manoir de la Vérouillère organisées les 20 et 21 septembre 2025.

Ancien manoir seigneurial du 12ème siècle. Visite de la tour-escaliers, de l’ancienne chapelle, du manège, des fours à ban, de la cour intérieure et extérieure.

Visite commentée avec départ toutes les heures

Gratuit .

La Vérouillère, Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 33 14 95

English :

European Heritage Days at the Manoir de la Vérouillère on September 20 and 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes im Manoir de la Vérouillère, die am 20. und 21. September 2025 organisiert werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio al Manoir de la Vérouillère il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en el Manoir de la Vérouillère los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vérouillère Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Anjou bleu