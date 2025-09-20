Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vove Corbon

Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vove Corbon samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vove

Manoir de la Vove Corbon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visite libre des extérieurs, de la chapelle et de l’escalier du Manoir de la Vove. .

Manoir de la Vove Corbon 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

English : Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vove

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vove Corbon a été mis à jour le 2025-08-28 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE