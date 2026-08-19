AGENDA · Corbon
Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vove Corbon
samedi 19 septembre 2026 · Corbon
Informations pratiques
Corbon
Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vove
Manoir de la Vove Corbon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre des extérieurs, de la chapelle et de l’escalier. .
Manoir de la Vove Corbon 61400 Orne Normandie +33 6 07 32 91 44
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English : Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vove
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vove Corbon a été mis à jour le 2026-08-19 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE