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AGENDA · Corbon

Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vove Corbon

samedi 19 septembre 2026 · Corbon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Manoir de la Vove
Ville
61400 Corbon
Département
Orne
Tarif

Corbon

Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vove

Manoir de la Vove Corbon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre des extérieurs, de la chapelle et de l’escalier.   .

Manoir de la Vove Corbon 61400 Orne Normandie +33 6 07 32 91 44 

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English : Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vove

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Manoir de la Vove Corbon a été mis à jour le 2026-08-19 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE