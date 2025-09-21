Journées Européennes du Patrimoine Manoir de Margot Miré

Route de Margot Miré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées au Manoir de Margot, le 21 septembre 2025.

Château de style Renaissance construit sur des fondations médiévales.

Visite commentée des extérieurs. .

Route de Margot Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 86 36

English :

European Heritage Days at Manoir de Margot, September 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes, die am 21. September 2025 im Manoir de Margot angeboten werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio al Manoir de Margot, 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en el Manoir de Margot, 21 de septiembre de 2025.

