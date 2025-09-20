Journées Européennes du Patrimoine Manoir Les Vents Lieu-dit les vents Le Lion-d’Angers

Journées Européennes du Patrimoine Manoir Les Vents Lieu-dit les vents Le Lion-d’Angers samedi 20 septembre 2025.

Lieu-dit les vents Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées au Manoir les Vents, les 20 et 21 septembre 2025.

Manoir daté des 15e et 16e siècles construit à l’emplacement d’une ancienne maison forte et d’un donjon du 11e siècle.

Visite libre des extérieurs avec information à disposition. .

Lieu-dit les vents Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 30 25

English :

European Heritage Days at Manoir les Vents, September 20 and 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes, die am 20. und 21. September 2025 im Manoir les Vents angeboten werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio a Manoir les Vents, 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en Manoir les Vents, 20 y 21 de septiembre de 2025.

