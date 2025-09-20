Journées Européennes du Patrimoine Manufacture du Tressage Bégrolles-en-Mauges
Journées Européennes du Patrimoine Manufacture du Tressage Bégrolles-en-Mauges samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Manufacture du Tressage
15 rue de la Croix de Pierre Bégrolles-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 13:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
La manufacture du tressage de Bégrolles-en-Mauges ouvrira ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. .
15 rue de la Croix de Pierre Bégrolles-en-Mauges 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 85 45 97 50 manufacture@made-by-bobine.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Manufacture du Tressage Bégrolles-en-Mauges a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du Choletais