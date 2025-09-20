Journées Européennes du Patrimoine Marcille Marcillé

Marcillé Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Château des Ouches

Saint-Génard

Rens 06 71 25 14 74

laurent.bonneaud@orange.fr

Ouverture exceptionnelle

Samedi 20 et dimanche 21

10h-12h / 14h-18h

Profitez de visites libres ou commentées des extérieurs du château.

Ancien manoir féodal se composant d’un corps principal et de deux ailes, la construction du château remonte à l’époque romane (voûtes du rez-de-chaussée). Il est flanqué de quatre tours qui remontent au XIVe ou XVe s. A l’époque d’Henri II, les créneaux des tours ont été rasés pour faire place à des charpentes neuves. L’aile gauche et la porte centrale remontent à cette époque, mais ont été remaniées en 1707 par l’architecte Pierre Le Duc, dit Toscan.

GRATUIT .

Marcillé 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 25 14 74 laurent.bonneaud@orange.fr

