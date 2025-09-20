Journées Européennes du patrimoine Marcq-en-Barœul

Journées Européennes du patrimoine Marcq-en-Barœul samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du patrimoine

103 avenue Foch Marcq-en-Barœul Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 20:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Venez célébrer les Journées Européennes du Patrimoine les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 ! Découvrez et explorez gratuitement les trésors culturels de votre ville lors de cet événement incontournable.

Au programme, des visites et animations gratuites dans des lieux emblématiques.

Samedi 20 septembre de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Visite du conservatoire de musique, d’art dramatique et de danse

Visite libre ou visite étendue et commentée (sur réservation) du Conservatoire de musique, d’art dramatique et de danse, complétée de sa nouvelle extension. Cet ancien hôtel particulier de 1929 construit par Jean-Baptiste Maillard pour Ernest Desurmont, industriel passionné de décoration et peinture, a été acheté par la Ville, en 1976, lui donnant alors une seconde vie.

Gratuit. Tout public. Sur place 929 avenue de la République. 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 Visite commentée d’1 heure sur réservation uniquement à [nathalie.amelin@marcq-enbaroeul.fr](mailto:nathalie.amelin@marcq-enbaroeul.fr) à 11h00, 14h00, 15h30, 17h00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h00 à 18h00

Musée régional des télécommunications

Plus de deux cents ans d’histoire de la communication entre les hommes vous sont contés dans ce musée. Vous y verrez les télégraphes, le téléphone et le minitel, la TSF, les câbles souterrains et sous-marins et les satellites.

Gratuit. Sur place 30 rue de Hurtevent.

Dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Église Saint-Louis

Visite libre de l’église, construite en 1924-25 et visites commentées des vitraux dédiés au roi Saint-Louis.

Gratuit. Sur place 100 rue Louis Pasteur.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Square Lisfranc

Exposition photographique sur le quartier Croisé-Laroche proposée par les membres du Conseil de quartier Croisé-Laroche/ Rouges-Barres en lien avec la Ville.

Visite libre

Dimanche 21 septembre de 14h à 17h

Église Saint-Vincent

Monument le plus ancien de Marcq-en-Barœul, l’église Saint-Vincent remonte à 1516 pour sa tour porche classée Monument Historique.

Gratuit. Visite libre toute l’après-midi et guidée à 15h Place du Général de Gaulle.

N’oubliez pas…

L’ouverture de la Saint-Vincent d’Automne

L’ouverture de la Saint-Vincent d’Automne avec un apéritif musical samedi 20 septembre dès 19h00 sur la place du Bourg. Puis, le dimanche 21 septembre dès 10h, son marché artisanal et de nombreuses animations pour toute la famille.

Venez célébrer les Journées Européennes du Patrimoine les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 ! Découvrez et explorez gratuitement les trésors culturels de votre ville lors de cet événement incontournable.

Au programme, des visites et animations gratuites dans des lieux emblématiques.

Samedi 20 septembre de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Visite du conservatoire de musique, d’art dramatique et de danse

Visite libre ou visite étendue et commentée (sur réservation) du Conservatoire de musique, d’art dramatique et de danse, complétée de sa nouvelle extension. Cet ancien hôtel particulier de 1929 construit par Jean-Baptiste Maillard pour Ernest Desurmont, industriel passionné de décoration et peinture, a été acheté par la Ville, en 1976, lui donnant alors une seconde vie.

Gratuit. Tout public. Sur place 929 avenue de la République. 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 Visite commentée d’1 heure sur réservation uniquement à [nathalie.amelin@marcq-enbaroeul.fr](mailto:nathalie.amelin@marcq-enbaroeul.fr) à 11h00, 14h00, 15h30, 17h00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h00 à 18h00

Musée régional des télécommunications

Plus de deux cents ans d’histoire de la communication entre les hommes vous sont contés dans ce musée. Vous y verrez les télégraphes, le téléphone et le minitel, la TSF, les câbles souterrains et sous-marins et les satellites.

Gratuit. Sur place 30 rue de Hurtevent.

Dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Église Saint-Louis

Visite libre de l’église, construite en 1924-25 et visites commentées des vitraux dédiés au roi Saint-Louis.

Gratuit. Sur place 100 rue Louis Pasteur.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Square Lisfranc

Exposition photographique sur le quartier Croisé-Laroche proposée par les membres du Conseil de quartier Croisé-Laroche/ Rouges-Barres en lien avec la Ville.

Visite libre

Dimanche 21 septembre de 14h à 17h

Église Saint-Vincent

Monument le plus ancien de Marcq-en-Barœul, l’église Saint-Vincent remonte à 1516 pour sa tour porche classée Monument Historique.

Gratuit. Visite libre toute l’après-midi et guidée à 15h Place du Général de Gaulle.

N’oubliez pas…

L’ouverture de la Saint-Vincent d’Automne

L’ouverture de la Saint-Vincent d’Automne avec un apéritif musical samedi 20 septembre dès 19h00 sur la place du Bourg. Puis, le dimanche 21 septembre dès 10h, son marché artisanal et de nombreuses animations pour toute la famille. .

103 avenue Foch Marcq-en-Barœul 59704 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Come and celebrate the European Heritage Days on Saturday September 20 and Sunday September 21, 2025! Discover and explore your city’s cultural treasures for free during this not-to-be-missed event.

On the program: free visits and events at emblematic sites.

Saturday, September 20 from 10:30am to 12:00pm and from 1:30pm to 6:00pm

Visit to the Conservatoire de musique, d?art dramatique et de danse

Self-guided tour or extended guided tour (booking required) of the Conservatoire de musique, d?art dramatique et de danse, including its new extension. Built in 1929 by Jean-Baptiste Maillard for Ernest Desurmont, an industrialist with a passion for decoration and painting, this former mansion was bought by the town in 1976, giving it a second lease of life.

Free admission. Open to all. On site: 929 avenue de la République. 10:30 a.m. to 12:00 p.m. and 1:30 p.m. to 6:00 p.m. 1-hour guided tour by reservation only at [nathalie.amelin@marcq-enbaroeul.fr](mailto:nathalie.amelin@marcq-enbaroeul.fr) at 11:00 a.m., 2:00 p.m., 3:30 p.m., 5:00 p.m

Saturday 20th and Sunday 21st September, 2:00 pm to 6:00 pm

Regional Telecommunications Museum

More than two hundred years of the history of human communication are recounted in this museum. You’ll see telegraphs, telephones and Minitel, wireless, underground and submarine cables and satellites.

Free admission. On site: 30 rue de Hurtevent.

Sunday September 21 from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm

Saint-Louis Church

Self-guided tour of the church, built in 1924-25, and guided tours of the stained-glass windows dedicated to King Saint-Louis.

Free admission. On site: 100 rue Louis Pasteur.

Saturday 20th and Sunday 21st September

Square Lisfranc

Photographic exhibition on the Croisé-Laroche district, organized by members of the Croisé-Laroche/ Rouges-Barres district council in association with the city.

Free admission

Sunday, September 21, 2pm to 5pm

Saint-Vincent Church

The oldest monument in Marcq-en-Bar?ul, Saint-Vincent church dates back to 1516, when its porch tower was listed as a historic monument.

Free admission. Self-guided tour all afternoon and guided tour at 3pm Place du Général de Gaulle.

Don?t forget…

The opening of Saint-Vincent d?Automne

The opening of Saint-Vincent d?Automne with a musical aperitif on Saturday September 20 from 7:00 pm on the Place du Bourg. Then, on Sunday September 21, from 10am, there’s a craft market and plenty of entertainment for all the family.

German :

Feiern Sie am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September 2025 die Europäischen Tage des Kulturerbes! Entdecken und erforschen Sie bei dieser unumgänglichen Veranstaltung kostenlos die kulturellen Schätze Ihrer Stadt.

Auf dem Programm stehen kostenlose Besichtigungen und Veranstaltungen an symbolträchtigen Orten.

Samstag, 20. September von 10:30 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 18:00 Uhr

Besichtigung des Konservatoriums für Musik, Theater und Tanz

Freie Besichtigung oder erweiterte und kommentierte Besichtigung (mit Reservierung) des Konservatoriums für Musik, Schauspiel und Tanz, ergänzt um seine neue Erweiterung. Dieses ehemalige Herrenhaus aus dem Jahr 1929 wurde von Jean-Baptiste Maillard für Ernest Desurmont, einen Industriellen mit einer Leidenschaft für Dekoration und Malerei, erbaut. 1976 wurde es von der Stadt gekauft und erhielt so ein zweites Leben.

Der Eintritt ist frei. Für die gesamte Öffentlichkeit. Vor Ort: 929 avenue de la République. 10:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr 1-stündige Führung mit Reservierung unter [nathalie.amelin@marcq-enbaroeul.fr](mailto:nathalie.amelin@marcq-enbaroeul.fr) um 11:00, 14:00, 15:30, 17:00 Uhr

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September von 14.00 bis 18.00 Uhr

Regionalmuseum für Telekommunikation

Mehr als 200 Jahre Geschichte der Kommunikation zwischen den Menschen werden Ihnen in diesem Museum erzählt. Hier sehen Sie Telegrafen, Telefon und Minitel, TSF, unterirdische und unterseeische Kabel und Satelliten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Vor Ort: 30 rue de Hurtevent.

Sonntag, 21. September von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Kirche Saint-Louis

Freie Besichtigung der 1924-25 erbauten Kirche und kommentierte Besichtigungen der dem König Saint-Louis gewidmeten Glasfenster.

Kostenlos. Vor Ort: 100 rue Louis Pasteur.

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September

Lisfranc-Platz

Fotoausstellung über das Viertel Croisé-Laroche, die von den Mitgliedern des Nachbarschaftsrats Croisé-Laroche/ Rouges-Barres in Verbindung mit der Stadt angeboten wird.

Freier Besuch

Sonntag, 21. September von 14h bis 17h

Kirche Saint-Vincent

Die Kirche Saint-Vincent ist das älteste Bauwerk von Marcq-en-Bar?ul. Ihr als historisches Monument klassifizierter Portalturm stammt aus dem Jahr 1516.

Die Besichtigung ist kostenlos. Freie Besichtigung den ganzen Nachmittag und geführte Besichtigung um 15 Uhr auf dem Place du Général de Gaulle.

Nicht vergessen…

Die Eröffnung des Herbstmarktes Saint-Vincent d’Automne

Die Eröffnung des Saint-Vincent d’Automne mit einem musikalischen Aperitif am Samstag, den 20. September ab 19 Uhr auf dem Place du Bourg. Dann, am Sonntag, den 21. September, ab 10 Uhr, sein Kunsthandwerksmarkt und zahlreiche Animationen für die ganze Familie.

Italiano :

Venite a festeggiare le Giornate europee del patrimonio sabato 20 e domenica 21 settembre 2025! Scoprite ed esplorate gratuitamente i tesori culturali della vostra città durante questo evento imperdibile.

Il programma prevede visite ed eventi gratuiti in siti emblematici.

Sabato 20 settembre dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00

Visita al Conservatorio di musica, arte drammatica e danza

Visita autonoma o visita guidata prolungata (su prenotazione) del Conservatorio di musica, arte drammatica e danza, compreso il suo nuovo ampliamento. Costruito nel 1929 da Jean-Baptiste Maillard per Ernest Desurmont, un industriale con la passione per la decorazione e la pittura, questa ex casa comunale è stata acquistata dalla città nel 1976, dandole nuova vita.

Ingresso libero. Aperto a tutti. Sul posto: 929 avenue de la République. dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 18:00 Visita guidata di un’ora su prenotazione a [nathalie.amelin@marcq-enbaroeul.fr](mailto:nathalie.amelin@marcq-enbaroeul.fr) alle 11:00, 14:00, 15:30, 17:00

Sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 14:00 alle 18:00

Museo regionale delle telecomunicazioni

Questo museo racconta la storia di oltre duecento anni di comunicazione umana. Vedrete i telegrafi, il telefono e il Minitel, il TSF, i cavi sotterranei e sottomarini e i satelliti.

Ingresso gratuito. Sul posto: 30 rue de Hurtevent.

Domenica 21 settembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Chiesa di Saint-Louis

Visita gratuita della chiesa, costruita nel 1924-25, e visite guidate alle vetrate dedicate al re Saint-Louis.

Ingresso libero. Sul posto: 100 rue Louis Pasteur.

Sabato 20 e domenica 21 settembre

Piazza Lisfranc

Mostra fotografica sul quartiere Croisé-Laroche organizzata dai membri del Consiglio di quartiere Croisé-Laroche/Rouges-Barres in collaborazione con il Comune.

Ingresso libero

Domenica 21 settembre, dalle 14.00 alle 17.00

Chiesa di Saint-Vincent

L’edificio più antico di Marcq-en-Bar?ul, la chiesa di Saint-Vincent risale al 1516, quando la sua torre porticata è stata classificata come monumento storico.

Ingresso libero. Visita autogestita per tutto il pomeriggio e visita guidata alle 15.00 in Place du Général de Gaulle.

E non dimenticate…

L’apertura del festival di Saint-Vincent d’Automne

L’apertura del festival di Saint-Vincent d’Automne avviene con un aperitivo musicale sabato 20 settembre dalle 19.00 in Place du Bourg. Domenica 21 settembre, a partire dalle 10.00, ci sarà un mercatino dell’artigianato e tanti divertimenti per tutta la famiglia.

Espanol :

Venga a celebrar las Jornadas Europeas del Patrimonio el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de 2025 Descubra y explore gratuitamente los tesoros culturales de su ciudad durante esta cita ineludible.

El programa incluye visitas y actos gratuitos en lugares emblemáticos.

Sábado 20 de septiembre de 10.30 h a 12 h y de 13.30 h a 18 h

Visita al Conservatorio de Música, Arte Dramático y Danza

Visita autoguiada o visita guiada ampliada (previa reserva) del Conservatorio de Música, Arte Dramático y Danza, incluida su nueva ampliación. Construido en 1929 por Jean-Baptiste Maillard para Ernest Desurmont, industrial apasionado por la decoración y la pintura, este antiguo palacete fue adquirido por la ciudad en 1976, que le dio una nueva vida.

Entrada gratuita. Entrada libre. In situ: 929 avenue de la République. de 10.30 a 12.00 h. y de 13.30 a 18.00 h. Visita guiada de 1 hora con reserva previa en [nathalie.amelin@marcq-enbaroeul.fr](mailto:nathalie.amelin@marcq-enbaroeul.fr) a las 11.00, 14.00, 15.30 y 17.00 h

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 14:00 a 18:00

Museo regional de las telecomunicaciones

Este museo cuenta la historia de más de doscientos años de comunicación humana. Verá los telégrafos, el teléfono y el Minitel, la TSF, los cables subterráneos y submarinos y los satélites.

Entrada gratuita. Dirección: 30 rue de Hurtevent.

Domingo 21 de septiembre de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h

Iglesia de Saint-Louis

Visita gratuita de la iglesia, construida en 1924-25, y visitas guiadas de las vidrieras dedicadas al rey Saint-Louis.

Entrada gratuita. En el lugar: 100 rue Louis Pasteur.

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre

Plaza Lisfranc

Exposición fotográfica sobre el barrio de Croisé-Laroche organizada por los miembros del consejo de barrio de Croisé-Laroche/ Rouges-Barres en asociación con el ayuntamiento.

Entrada gratuita

Domingo 21 de septiembre, de 14:00 a 17:00 h

Iglesia Saint-Vincent

La iglesia Saint-Vincent, el monumento más antiguo de Marcq-en-Bar?ul, data de 1516, fecha en la que su torre porticada fue declarada Monumento Histórico.

Entrada gratuita. Visita autoguiada toda la tarde y visita guiada a las 15 h en la plaza del General de Gaulle.

Y no olvide…

La inauguración del festival Saint-Vincent d’Automne

Inauguración de la fiesta de Saint-Vincent d’Automne con un aperitivo musical el sábado 20 de septiembre a partir de las 19:00 h en la plaza del Bourg. A continuación, el domingo 21 de septiembre, a partir de las 10:00 h, habrá un mercado de artesanía y numerosas animaciones para toda la familia.

L’événement Journées Européennes du patrimoine Marcq-en-Barœul a été mis à jour le 2025-07-16 par Hauts-de-France Tourisme