Journées européennes du Patrimoine Marseille

Journées européennes du Patrimoine Marseille samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. Musées marseillais, nombreux lieux remarquables, monuments,…. Marseille Bouches-du-Rhône

Les Journées européennes du patrimoine ont lieu le 3e week-end de septembre, elles apportent un éclairage particulier sur un aspect original, innovant du patrimoine grâce à un thème national et favorisent ouvertures inédites et animations remarquables.

Les Journées Européennes du Patrimoine des rendez-vous exceptionnels avec le patrimoine



Créées en 1984 sous le nom de Journées Portes ouvertes des monuments historiques par le ministère de la Culture, les Journées européennes du Patrimoine ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d’ouvertures exceptionnelles.



La meilleure façon de protéger le patrimoine, c’est de le faire connaître et de faire en sorte que l’on puisse y accéder. Et chaque année, des millions de visiteurs de tous les âges se donnent rendez-vous lors des Journées européennes du Patrimoine et franchissent le seuil de lieux d’exception et d’édifices habituellement fermés au grand public.



Pour sa 42e édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 et auront pour thème le patrimoine architectural . Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts.



Dès le vendredi 19 septembre, le public scolaire pourra participer à l’opération Levez les yeux ! en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale. Ce rendez-vous populaire est l’occasion pour le public d’échanger avec les professionnels du patrimoine pour découvrir leurs savoirs et savoir-faire.



Le ministère de la Culture, ses partenaires, la Ville de Marseille et l’Office du Tourisme se mobilisent pour donner à chacune et chacun l’occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble.



À Marseille



De la Cité radieuse, utopie moderne des villes nouvelles, au mythique chaudron de l’Estaque, en passant par le marégraphe, les édifices religieux ou la méconnue et pourtant extraordinaire Villa Santa Lucia, c’est Marseille tout entière qui se découvre et qui donne à voir ses plus intimes secrets.



► ZOOM SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL



Depuis sa création en 600 avant notre ère, Marseille s’est construite, développée au-delà de ses murailles, urbanisée, embellie, mais aussi reconstruite parfois dans l’urgence ou de manière concertée, offrant ainsi aux Marseillais et aux visiteurs un éventail d’édifices à découvrir ou à redécouvrir lors de ces Journées Européennes du Patrimoine.



Monuments emblématiques grâce à la protection des monuments historiques, des fouilles archéologiques, des usages ou de la volonté des habitants, des associations et autres collectifs, ils témoignent aujourd’hui de l’histoire de la ville mais aussi et surtout de l’attachement d’une communauté à son patrimoine.



Pour cette 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine, vous pourrez notamment



– contempler les vestiges du port antique au Musée d’Histoire de Marseille,

– comprendre l’importance de l’Hôpital Caroline au début du XIXe siècle,

– vous projeter dans la vie mondaine de la fin du XIXe siècle en visitant le Château Pastré ou le Château Borély,

– appréhender l’architecture de l’après-guerre à la Cité Radieuse,

– découvrir le cœur des projets de restauration du patrimoine à la Bastide de la Magalone (voir photo) alliant hier et aujourd’hui.





► ZOOM SUR LE PALAIS DU PHARO



En partenariat avec l’Office de Tourisme

Ouverture exceptionnelle !



Visite guidée de ce monument marseillais qui, au fil des siècles, a su se réinventer tout en gardant son âme du Palais de l’Impératrice au Palais des Congrès.



Dimanche à 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (dernière admission à 15h30)

Devant l’entrée du Palais du Pharo (devant les marches)

Tout public



Consultez le programme complet sur www.marseille.fr



► ENTRÉE GRATUITE DANS LES MUSÉES DES MARSEILLE



Le 20 et 21 septembre, toutes les expositions temporaires et les collections permanentes des Musées de la Ville de Marseille sont accessibles gratuitement. Un programme est également proposé.



Retrouvez tout le programme détaillé sur www.musees.marseille.fr .

Musées marseillais, nombreux lieux remarquables, monuments,…. Marseille 13055 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The European Heritage Days take place on the third weekend of September, and shed a special light on an original, innovative aspect of heritage thanks to a national theme, and encourage new openings and remarkable events.

German :

Die Europäischen Tage des Denkmals finden am dritten Wochenende im September statt. Sie beleuchten einen originellen, innovativen Aspekt des Kulturerbes anhand eines nationalen Themas und fördern neue Öffnungen und bemerkenswerte Animationen.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio si svolgono il terzo fine settimana di settembre e si concentrano su un aspetto originale e innovativo del nostro patrimonio grazie a un tema nazionale, incoraggiando nuove aperture ed eventi degni di nota.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio se celebran el tercer fin de semana de septiembre. Se centran en un aspecto original e innovador de nuestro patrimonio gracias a un tema nacional, y fomentan nuevas aperturas y acontecimientos notables.

