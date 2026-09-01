Informations pratiques

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine : Masterclass du Grand Couvert

8/10 Rue Michel Marest Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:00:00

fin : 2026-09-18 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18

À l’Estacom, la Masterclass du Grand Couvert proposera une journée pédagogique et collaborative autour d’ateliers immersifs.

Étudiants, professionnels et partenaires se rencontreront pour découvrir les métiers et savoir-faire qui composent l’univers du Grand Couvert : gastronomie, artisanat, agriculture, journalisme, création, patrimoine et innovation. Accompagnés par différents intervenants, les participants exploreront ces disciplines, échangeront et développeront leurs idées afin de contribuer à la conception de la prochaine édition du Grand Couvert. Cette journée prendra ainsi la forme d’un véritable laboratoire de réflexion et de création, mêlant apprentissage, transmission et collaboration. .

8/10 Rue Michel Marest Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 67 55 55

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English :

%C0 At Estacom, the Grand Couvert Masterclass will offer an educational and collaborative day centered around immersive workshops.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Masterclass du Grand Couvert Bourges a été mis à jour le 2026-09-06 par OT BOURGES