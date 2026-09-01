Journées Européennes du Patrimoine > Matière à construire Design paysan Ferme de l’Accueillette Saint-Planchers

Informations pratiques

Saint-Planchers

Journées Européennes du Patrimoine > Matière à construire Design paysan

Ferme de l’Accueillette D151 Saint-Planchers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Gautier Lery transforme les matières naturelles disponibles localement en matériaux de construction, en croisant science, technique, art et architecture. Les mains… et les pieds, dans la terre, cet atelier transmet une méthode ancestrale de construction en terre crue, perpétuée par Gautier. Il œuvre à préserver un savoir-faire en phase avec les enjeux environnementaux actuels.

L’atelier se terminera autour d’un goûter fruité.

Sur réservation / Petits et grands / vêtements salissables, bottes recommandées .

Ferme de l’Accueillette D151 Saint-Planchers 50400 Manche Normandie +33 6 37 49 36 57 gautier.lery@hotmail.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Matière à construire Design paysan

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Matière à construire Design paysan Saint-Planchers a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer