JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Mauguio

Mauguio Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Riche de sa culture et de son histoire, la Ville de Mauguio Carnon vous invite les 20 & 21 septembre, à en découvrir les différentes facettes.

Cette année, c’est la viticulture qui est à l’honneur !

Ainsi, tout le weekend, vous pourrez profiter d’une exposition sur la viticulture à Mauguio et découvrir comment la vigne a façonné l’identité de notre commune. Sans oublier, dimanche 21 septembre, la rencontre avec nos producteurs locaux.

Mais ce n’est pas tout visites guidées du Château des Comtes de Melgueil, expo photos, concert de jazz, jeu de piste pour toute la famille, … Plongez au cœur de notre belle culture grâce aux nombreuses animations gratuites !

Alors rendez-vous les 20 & 21 septembre à Mauguio Carnon pour un weekend plein de surprises ! .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 76 96 culture@mauguio-carnon.com

English :

Rich in culture and history, the town of Mauguio Carnon invites you to discover its many facets on September 20 & 21.

German :

Die Stadt Mauguio Carnon ist reich an Kultur und Geschichte und lädt Sie am 20. und 21. September ein, die verschiedenen Facetten dieser Kultur zu entdecken.

Italiano :

Ricca di cultura e di storia, la città di Mauguio Carnon vi invita a scoprire le sue molteplici sfaccettature il 20 e 21 settembre.

Espanol :

Rica en cultura e historia, la ciudad de Mauguio Carnon le invita a descubrir sus múltiples facetas los días 20 y 21 de septiembre.

