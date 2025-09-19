Journées Européennes du Patrimoine Médiathèque Angèle Vannier Médiathèque Bazouges-la-Pérouse

Journées Européennes du Patrimoine Médiathèque Angèle Vannier Médiathèque Bazouges-la-Pérouse vendredi 19 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Médiathèque Angèle Vannier

Médiathèque 31 rue du Maine Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-19 16:00:00

Date(s) :

2025-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’architecture de la nouvelle médiathèque de Bazouges-la-Pérouse.

Ce nouvel espace, inauguré fin 2023, se veut un modèle de construction écologique et participative.

En effet, ce projet primé par le prix national des « Petites Bibliothèques » est le fruit d’une longue démarche associant les habitants avec le support d’Ecobatys, centre de formation en écoconstruction basé à Maen Roch, pour la préparation de briques en terre.

L’après-midi sera l’occasion d’échanger sur cette construction moderne qui témoigne de l’architecture responsable de demain, en présence d’Ecobatys.

Gratuit. .

Médiathèque 31 rue du Maine Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Médiathèque Angèle Vannier Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne