Journées européennes du patrimoine médiathèque Christian Bobin Médiathèque Le Creusot

Journées européennes du patrimoine médiathèque Christian Bobin
Médiathèque 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20 17:30:00
2025-09-20
Rencontre avec l’écrivain Gérard Lindeberg autour de son livre « Avec mon enfance », qui évoque son enfance au Creusot.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces. .
Médiathèque 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr
