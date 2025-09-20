Journées européennes du patrimoine médiathèque Christian Bobin Médiathèque Le Creusot

Journées européennes du patrimoine médiathèque Christian Bobin

Médiathèque 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

Rencontre avec l’écrivain Gérard Lindeberg autour de son livre « Avec mon enfance », qui évoque son enfance au Creusot.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces. .

Médiathèque 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

