Journées Européennes du Patrimoine Médiathèque de Gannat Médiathèque de Gannat Gannat

Médiathèque de Gannat 12, allée des Tilleuls Gannat Allier

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

La médiathèque municipale dévoile ses coulisses dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et invite petits et grands à une animation inédite pour découvrir l’envers du décor et les nombreuses facettes du métier de bibliothécaire.

English :

As part of the European Heritage Days, the municipal media library is unveiling its backstage area, inviting young and old alike to take part in a unique event to discover what goes on behind the scenes and the many facets of the librarian?s job.

German :

Die Mediathek der Stadt enthüllt im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals ihre Kulissen und lädt Groß und Klein zu einer ganz neuen Animation ein, um hinter die Kulissen zu blicken und die vielen Facetten des Berufs des Bibliothekars zu entdecken.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la biblioteca multimediale comunale svela il suo backstage e invita grandi e piccini a dare un’occhiata dietro le quinte alle tante sfaccettature del lavoro di un bibliotecario.

Espanol :

Como parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la biblioteca multimedia municipal estrena su zona entre bastidores e invita a grandes y pequeños a echar un vistazo único entre bastidores a las muchas facetas del trabajo de un bibliotecario.

