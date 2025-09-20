Journées européennes du patrimoine médiathèque du Creusot et bibliothèque universitaire Médiathèque Le Creusot (1 rue Edith Cavell) Le Creusot
Médiathèque Le Creusot (1 rue Edith Cavell) Bibliothèque Universitaire du Creusot (4 rue de l’Université) Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
1 expo / 2 lieux
Une exposition de peintures permettant de découvrir l’univers onirique et merveilleux de l’artiste creusotine.
Je veux une peinture qui apaise et qui console , Christine Busso. .
Médiathèque Le Creusot (1 rue Edith Cavell) Bibliothèque Universitaire du Creusot (4 rue de l’Université) Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr
