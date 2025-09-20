Journées européennes du patrimoine médiathèque du Creusot et bibliothèque universitaire Médiathèque Le Creusot (1 rue Edith Cavell) Le Creusot

Journées européennes du patrimoine médiathèque du Creusot et bibliothèque universitaire Médiathèque Le Creusot (1 rue Edith Cavell) Le Creusot samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine médiathèque du Creusot et bibliothèque universitaire

Médiathèque Le Creusot (1 rue Edith Cavell) Bibliothèque Universitaire du Creusot (4 rue de l’Université) Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

1 expo / 2 lieux

Une exposition de peintures permettant de découvrir l’univers onirique et merveilleux de l’artiste creusotine.

Je veux une peinture qui apaise et qui console , Christine Busso. .

Médiathèque Le Creusot (1 rue Edith Cavell) Bibliothèque Universitaire du Creusot (4 rue de l’Université) Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

English : Journées européennes du patrimoine médiathèque du Creusot et bibliothèque universitaire

German : Journées européennes du patrimoine médiathèque du Creusot et bibliothèque universitaire

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine médiathèque du Creusot et bibliothèque universitaire Le Creusot a été mis à jour le 2025-08-27 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II