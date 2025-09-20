Journées Européennes du Patrimoine Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin Lille

Journées Européennes du Patrimoine Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin Nord

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Installée face au métro, c’est la plus jeune médiathèque du réseau, inaugurée en 2014.

Plongez dans l’univers fascinant de l’architecture à travers une sélection soignée d’albums jeunesse, de documentaires et de livres d’art. Petits et grands sont invités à explorer les formes, les matériaux et les histoires qui façonnent nos villes. Une invitation à découvrir autrement l’architecture urbaine, entre imaginaire et réalité.

Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin 205 bis rue du Faubourg de Roubaix Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France

2025

Clément_Barbé