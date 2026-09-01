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Journées Européennes du Patrimoine : Médiation Autour de la Sauvegarde du Patrimoine Bourges

dimanche 20 septembre 2026 · Bourges

Journées Européennes du Patrimoine : Médiation Autour de la Sauvegarde du Patrimoine Bourges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
6 Rue Bourbonnoux
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine : Médiation Autour de la Sauvegarde du Patrimoine

6 Rue Bourbonnoux Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez les enjeux liés à la sauvegarde du patrimoine lors d’un temps de médiation proposé au cœur de l’Hôtel Lallemant.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le public pourra participer à un temps de médiation consacré à la sauvegarde du patrimoine, au cœur de l’Hôtel Lallemant. Cette rencontre permettra de sensibiliser les visiteurs à la préservation des édifices et des œuvres, et de mieux comprendre les enjeux liés à leur protection et à leur transmission aux générations futures. Une occasion de porter un autre regard sur ce patrimoine fragile et sur l’importance de veiller à sa conservation.   .

6 Rue Bourbonnoux Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 23 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn about the challenges of preserving cultural heritage during a meditation session held at the Hôtel Lallemant.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Médiation Autour de la Sauvegarde du Patrimoine Bourges a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES

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