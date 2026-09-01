Journées Européennes du Patrimoine : Médiation Autour de la Sauvegarde du Patrimoine Bourges
dimanche 20 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Journées Européennes du Patrimoine : Médiation Autour de la Sauvegarde du Patrimoine
6 Rue Bourbonnoux Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez les enjeux liés à la sauvegarde du patrimoine lors d’un temps de médiation proposé au cœur de l’Hôtel Lallemant.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le public pourra participer à un temps de médiation consacré à la sauvegarde du patrimoine, au cœur de l’Hôtel Lallemant. Cette rencontre permettra de sensibiliser les visiteurs à la préservation des édifices et des œuvres, et de mieux comprendre les enjeux liés à leur protection et à leur transmission aux générations futures. Une occasion de porter un autre regard sur ce patrimoine fragile et sur l’importance de veiller à sa conservation. .
6 Rue Bourbonnoux Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 23 57
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English :
Learn about the challenges of preserving cultural heritage during a meditation session held at the Hôtel Lallemant.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Médiation Autour de la Sauvegarde du Patrimoine Bourges a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES
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