Informations pratiques

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine : Médiation Autour de la Sauvegarde du Patrimoine

6 Rue Bourbonnoux Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez les enjeux liés à la sauvegarde du patrimoine lors d’un temps de médiation proposé au cœur de l’Hôtel Lallemant.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le public pourra participer à un temps de médiation consacré à la sauvegarde du patrimoine, au cœur de l’Hôtel Lallemant. Cette rencontre permettra de sensibiliser les visiteurs à la préservation des édifices et des œuvres, et de mieux comprendre les enjeux liés à leur protection et à leur transmission aux générations futures. Une occasion de porter un autre regard sur ce patrimoine fragile et sur l’importance de veiller à sa conservation. .

6 Rue Bourbonnoux Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 23 57

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English :

Learn about the challenges of preserving cultural heritage during a meditation session held at the Hôtel Lallemant.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Médiation Autour de la Sauvegarde du Patrimoine Bourges a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES