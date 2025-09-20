Journées européennes du patrimoine Médiation et Démonstrations Autour des Usages à la Table au Moyen-Âge Place des Arcades Monflanquin
Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin Lot-et-Garonne
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Lors de cette médiation, vous découvrirez les pratiques alimentaires et les usages à table au Moyen Âge que mangeait-on ? que buvait-on ? quelle vaisselle utilisait-on ? quelles pratiques avait-on ?
Rendez-vous le samedi 20 septembre et le dimanche 21 septembre 2025, de 14h30 à 16h.
Sur inscription (nombre de place limité) .
Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 coeurdebastides@gmail.com
