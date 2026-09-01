Informations pratiques

Lodève

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : MÉGA FOUILLE – L’ARCHÉOLOGIE À LA PORTÉE DE TOUS

1 Place Francis Morand Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Participez à un atelier de fouille archéologique géant dans la cour caladée du musée. En famille, explorez un grand bac de terre pour dégager, observer et analyser des objets du passé, comme le feraient les archéologues. Une activité collaborative et immersive pour découvrir l’archéologie autrement.

Participez à un atelier de fouille archéologique géant dans la cour caladée du musée. En famille, explorez un grand bac de terre pour dégager, observer et analyser des objets du passé, comme le feraient les archéologues. Une activité collaborative et immersive pour découvrir l’archéologie autrement.

Public : à partir de 7 ans

Accès PMR

Durée : 45 min .

1 Place Francis Morand Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : MÉGA FOUILLE – L’ARCHÉOLOGIE À LA PORTÉE DE TOUS

From age 6. It’s impossible to lift a mega-stone! And yet, there are countless dolmen, menhirs and other gigantic stones dotting our territory! How do they stand up? What are they used for? Come and test your knowledge of megalithism.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : MÉGA FOUILLE – L’ARCHÉOLOGIE À LA PORTÉE DE TOUS Lodève a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT LODEVOIS ET LARZAC