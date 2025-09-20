Journées Européennes du Patrimoine Melle Collection de motocyclettes Monet et Goyon Place de la Poste Melle

Journées Européennes du Patrimoine Melle Collection de motocyclettes Monet et Goyon Place de la Poste Melle samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Melle Collection de motocyclettes Monet et Goyon

Place de la Poste Espace Sainte-Catherine Melle Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Collection de motocyclettes Monet et Goyon

Espace Sainte-Catherine Place de la Poste

Rens. 07 83 39 87 96

www.musee-monet-goyon.fr

Samedi 20 et dimanche 21 10h-12h / 14h30-18h30

Présentation d’une collection de motos anciennes et autres véhicules de la célèbre marque Monet & Goyon qui fut un des fleurons de l’industrie française. Elle couvre toute la période de production de 1917 à 1959, avec une quarantaine de véhicules exposés des Vélauto et autres voiturettes des débuts aux petites utilitaires des années 20, les grosses cylindrées des années 30, pour finir avec les populaires des années 50.

La visite est libre ou commentée.

Reconstitution d’un atelier de mécanicien des années 30.

3€ / -14ans GRATUIT .

Place de la Poste Espace Sainte-Catherine Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 39 87 96 info@mines-argent.com

English : Journées Européennes du Patrimoine Melle Collection de motocyclettes Monet et Goyon

German : Journées Européennes du Patrimoine Melle Collection de motocyclettes Monet et Goyon

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Melle Collection de motocyclettes Monet et Goyon

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Melle Collection de motocyclettes Monet et Goyon Melle a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Pays Mellois