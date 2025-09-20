Journées Européennes du Patrimoine Melle Mines d’Argent Rue du Pré du Gué Melle
Journées Européennes du Patrimoine Melle Mines d’Argent Rue du Pré du Gué Melle samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Melle Mines d’Argent
Rue du Pré du Gué Mines d’Argent Melle Deux-Sèvres
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Mines d’argent des Rois Francs
Rue du Pré-du-Gué
Rens. 05 49 29 19 54
info@mines-argent.com
www.mines-argent.com
Samedi 20 et dimanche 21 à 10h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30
Les Mines d’Argent des Rois Francs, les plus anciennes visitables au monde, exploitées du VIIe au Xe s. pour approvisionner l’atelier monétaire qui frappait les monnaies royales carolingiennes (deniers et oboles). Films en 3D et visite guidée en souterrain.
Réservation recommandée.
7,50€ / 6 à 18 ans 4€ .
Rue du Pré du Gué Mines d’Argent Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 19 54 info@mines-argent.com
English : Journées Européennes du Patrimoine Melle Mines d’Argent
German : Journées Européennes du Patrimoine Melle Mines d’Argent
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Melle Mines d’Argent
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Melle Mines d’Argent Melle a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Pays Mellois