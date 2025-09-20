Journées Européennes du Patrimoine Melle Mines d’Argent Rue du Pré du Gué Melle

Rue du Pré du Gué Mines d’Argent Melle Deux-Sèvres

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Mines d’argent des Rois Francs

Rue du Pré-du-Gué

Rens. 05 49 29 19 54

info@mines-argent.com

www.mines-argent.com

Samedi 20 et dimanche 21 à 10h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30

Les Mines d’Argent des Rois Francs, les plus anciennes visitables au monde, exploitées du VIIe au Xe s. pour approvisionner l’atelier monétaire qui frappait les monnaies royales carolingiennes (deniers et oboles). Films en 3D et visite guidée en souterrain.

Réservation recommandée.

7,50€ / 6 à 18 ans 4€ .

Rue du Pré du Gué Mines d’Argent Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 19 54 info@mines-argent.com

