Journées Européennes du Patrimoine Melle Moulin de Boitorgueil Melle

21 Rue du Pont de Perouzeau Melle Deux-Sèvres
21 rue du pont de Pérouzeau, Paizay-le-Tort
Rens. 06 08 98 79 23
peron.christian@wanadoo.fr
Dimanche 21 10h-18h
Visite libre ou commentée du moulin restauré, dont la trace a été retrouvée en 1677. Il faisait fonctionner 3 paires de meules jusque dans les années 50 ; le site permet d’accéder à la rivière. Exposition et commentaires sur les moulins de la Boutonne et moulins à vent.
21 Rue du Pont de Perouzeau Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 79 23 peron.christian@wanadoo.fr
