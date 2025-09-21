Journées Européennes du Patrimoine Melle Moulin de Boitorgueil Melle

Journées Européennes du Patrimoine Melle Moulin de Boitorgueil Melle dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Melle Moulin de Boitorgueil

21 Rue du Pont de Perouzeau Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Moulin de Boitorgueil

21 rue du pont de Pérouzeau, Paizay-le-Tort

Rens. 06 08 98 79 23

peron.christian@wanadoo.fr

Dimanche 21 10h-18h

Visite libre ou commentée du moulin restauré, dont la trace a été retrouvée en 1677. Il faisait fonctionner 3 paires de meules jusque dans les années 50 ; le site permet d’accéder à la rivière. Exposition et commentaires sur les moulins de la Boutonne et moulins à vent.

GRATUIT .

21 Rue du Pont de Perouzeau Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 79 23 peron.christian@wanadoo.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Melle Moulin de Boitorgueil

German : Journées Européennes du Patrimoine Melle Moulin de Boitorgueil

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Melle Moulin de Boitorgueil

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Melle Moulin de Boitorgueil Melle a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Pays Mellois