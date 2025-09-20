Journées Européennes du Patrimoine Melleran Rue de l’Église Melleran

Journées Européennes du Patrimoine Melleran Rue de l’Église Melleran samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Melleran

Rue de l’Église Eglise Notre-Dame Melleran Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Eglise Notre-Dame

Rens 05 49 29 83 07

mairie-melleran@paysmellois.org

Samedi 20 et dimanche 21 8h-19h

Visite libre de l’église romane du XIIe s. avec son élégant clocher et ses

vestiges romans, à l’ombre d’un tilleul multi-centenaire. Découverte

de ses peintures murales de la fin du Moyen Âge.

M.H. 1913

GRATUIT .

Rue de l’Église Eglise Notre-Dame Melleran 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 83 07 mairie-melleran@paysmellois.org

English : Journées Européennes du Patrimoine Melleran

German : Journées Européennes du Patrimoine Melleran

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Melleran

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Melleran Melleran a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Pays Mellois