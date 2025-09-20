Journées Européennes du Patrimoine Melleran Rue de l’Église Melleran
Journées Européennes du Patrimoine Melleran Rue de l’Église Melleran samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Melleran
Rue de l’Église Eglise Notre-Dame Melleran Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Eglise Notre-Dame
Rens 05 49 29 83 07
mairie-melleran@paysmellois.org
Samedi 20 et dimanche 21 8h-19h
Visite libre de l’église romane du XIIe s. avec son élégant clocher et ses
vestiges romans, à l’ombre d’un tilleul multi-centenaire. Découverte
de ses peintures murales de la fin du Moyen Âge.
M.H. 1913
GRATUIT .
Rue de l’Église Eglise Notre-Dame Melleran 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 83 07 mairie-melleran@paysmellois.org
English : Journées Européennes du Patrimoine Melleran
German : Journées Européennes du Patrimoine Melleran
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Melleran
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Melleran Melleran a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Pays Mellois