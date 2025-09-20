Journées européennes du Patrimoine | Mémorial de Falaise Mémorial de Falaise Falaise

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez visiter librement le Mémorial de Falaise, l’Exposition temporaire « 1945, Un monde meilleur ? » et le parcours enfants « Charlotte & Jean, une enfance pendant la guerre »

de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 Tout public Accès libre et gratuit

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97

English : Journées européennes du Patrimoine | Mémorial de Falaise

On the occasion of the European Heritage Days, come and visit the Falaise Memorial, the temporary exhibition « 1945, A better world? » and the children’s trail « Charlotte & Jean, a childhood during the war »

10:30am to 1:00pm and 2:00pm to 6:00pm All public Free admission

German : Journées européennes du Patrimoine | Mémorial de Falaise

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals können Sie die Gedenkstätte von Falaise, die Sonderausstellung « 1945, Eine bessere Welt? » und den Kinderparcours « Charlotte & Jean, eine Kindheit während des Krieges » frei besichtigen

von 10:30 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr Für jedes Publikum Freier Zugang und kostenlos

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, visitate il Memoriale di Falaise, la mostra temporanea « 1945, un mondo migliore? » e il percorso per bambini « Charlotte & Jean, un’infanzia durante la guerra »

dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 Apertura al pubblico Ingresso gratuito

Espanol :

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a visitar el Memorial de Falaise, la exposición temporal « 1945, ¿Un mundo mejor? » y el recorrido infantil « Charlotte & Jean, una infancia durante la guerra »

de 10:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 Abierto al público Entrada gratuita

