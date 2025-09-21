Journées Européennes du Patrimoine menu spécial Happy Sundays Gramat
Journées Européennes du Patrimoine menu spécial Happy Sundays
33 avenue Louis Mazet Gramat Lot
Tarif : 26 – 26 – EUR
Général
Début : 2025-09-21 12:00:00
Au restaurant du Grand Couvent, pour célébrer l’histoire, profitez d’un Happy Sundays (menu monastique médiéval) conté en tenue d’époque
Sur réservation
33 avenue Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 73 29
English :
To celebrate history, enjoy a Happy Sundays (medieval monastic menu) at the Grand Couvent restaurant, dressed in period costume
Book in advance
German :
Im Restaurant des Grand Couvent können Sie zur Feier der Geschichte einen Happy Sundays (mittelalterliches Klostermenü) genießen, der in historischer Kleidung erzählt wird
Auf Vorbestellung
Italiano :
Per celebrare la storia, godetevi le Happy Sundays (menù monastico medievale) al ristorante Grand Couvent, in costume d’epoca
Solo su prenotazione
Espanol :
Para celebrar la historia, disfrute de un Happy Sundays (menú monástico medieval) en el restaurante Grand Couvent, ataviado con trajes de época
Sólo con reserva
