Journées Européennes du Patrimoine menu spécial Happy Sundays Gramat

Journées Européennes du Patrimoine menu spécial Happy Sundays Gramat dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine menu spécial Happy Sundays

33 avenue Louis Mazet Gramat Lot

Tarif : 26 – 26 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 12:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Au restaurant du Grand Couvent, pour célébrer l’histoire, profitez d’un Happy Sundays (menu monastique médiéval) conté en tenue d’époque

Sur réservation

Au restaurant du Grand Couvent, pour célébrer l’histoire, profitez d’un Happy Sundays (menu monastique médiéval) conté en tenue d’époque

Sur réservation .

33 avenue Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 73 29

English :

To celebrate history, enjoy a Happy Sundays (medieval monastic menu) at the Grand Couvent restaurant, dressed in period costume

Book in advance

German :

Im Restaurant des Grand Couvent können Sie zur Feier der Geschichte einen Happy Sundays (mittelalterliches Klostermenü) genießen, der in historischer Kleidung erzählt wird

Auf Vorbestellung

Italiano :

Per celebrare la storia, godetevi le Happy Sundays (menù monastico medievale) al ristorante Grand Couvent, in costume d’epoca

Solo su prenotazione

Espanol :

Para celebrar la historia, disfrute de un Happy Sundays (menú monástico medieval) en el restaurante Grand Couvent, ataviado con trajes de época

Sólo con reserva

L’événement Journées Européennes du Patrimoine menu spécial Happy Sundays Gramat a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Vallée de la Dordogne