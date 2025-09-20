Journées Européennes du Patrimoine Mesnil-sous-Vienne Mesnil-sous-Vienne
Place de la mairie Mesnil-sous-Vienne Eure
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 22:00:00
2025-09-20
Au programme
De 10h à 17h
– Visite de l’église de Mesnil-sous-Vienne et du domaine de La Muette commentée par Jean François Belhoste.
– Découverte de la distillation de cidre avec Vincent Dick et son alambic.
– Échanges avec les architectes de chez Iwan, architectes normands.
De 18h à 22h
– Dégustation de cocktails autour de l’eau de vie de cidre Elix.
– Restauration sur place avec Le Bistrot FMR et Patoche Burger. .
Place de la mairie Mesnil-sous-Vienne 27150 Eure Normandie laetitiaetmaxime@outlook.fr
