Journées Européennes du Patrimoine Mesnil-sous-Vienne Mesnil-sous-Vienne

Journées Européennes du Patrimoine Mesnil-sous-Vienne Mesnil-sous-Vienne samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Mesnil-sous-Vienne

Place de la mairie Mesnil-sous-Vienne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Au programme

De 10h à 17h

– Visite de l’église de Mesnil-sous-Vienne et du domaine de La Muette commentée par Jean François Belhoste.

– Découverte de la distillation de cidre avec Vincent Dick et son alambic.

– Échanges avec les architectes de chez Iwan, architectes normands.

De 18h à 22h

– Dégustation de cocktails autour de l’eau de vie de cidre Elix.

– Restauration sur place avec Le Bistrot FMR et Patoche Burger. .

Place de la mairie Mesnil-sous-Vienne 27150 Eure Normandie laetitiaetmaxime@outlook.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Mesnil-sous-Vienne

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Mesnil-sous-Vienne Mesnil-sous-Vienne a été mis à jour le 2025-09-04 par Vexin Normand Tourisme