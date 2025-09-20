Journées Européennes du Patrimoine Micro-folie collection Notre-Dame Salle du conseil, sous la halle Lauzun

Journées Européennes du Patrimoine Micro-folie collection Notre-Dame samedi 20 septembre 2025.

Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez nombreux à la projection de la collection Notre-Dame au musée numérique de la Micro-Folie.

English : Journées Européennes du Patrimoine Micro-folie collection Notre-Dame

On the occasion of the European Heritage Days, come along to the screening of the Notre-Dame collection at the Micro-Folie digital museum.

German : Journées Européennes du Patrimoine Micro-folie collection Notre-Dame

Kommen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals zahlreich zur Vorführung der Sammlung Notre-Dame im digitalen Museum der Micro-Folie.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, partecipate alla proiezione della collezione Notre-Dame presso il museo digitale Micro-Folie.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Micro-folie collection Notre-Dame

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, asista a la proyección de la colección Notre-Dame en el museo digital Micro-Folie.

