Journées Européennes du Patrimoine Micro-folie collection Notre-Dame Salle du conseil, sous la halle Lauzun
Journées Européennes du Patrimoine Micro-folie collection Notre-Dame Salle du conseil, sous la halle Lauzun samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Micro-folie collection Notre-Dame
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:30:00
Date(s) :
2025-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez nombreux à la projection de la collection Notre-Dame au musée numérique de la Micro-Folie.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez nombreux à la projection de la collection Notre-Dame au musée numérique de la Micro-Folie. .
Salle du conseil, sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21
English : Journées Européennes du Patrimoine Micro-folie collection Notre-Dame
On the occasion of the European Heritage Days, come along to the screening of the Notre-Dame collection at the Micro-Folie digital museum.
German : Journées Européennes du Patrimoine Micro-folie collection Notre-Dame
Kommen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals zahlreich zur Vorführung der Sammlung Notre-Dame im digitalen Museum der Micro-Folie.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, partecipate alla proiezione della collezione Notre-Dame presso il museo digitale Micro-Folie.
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Micro-folie collection Notre-Dame
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, asista a la proyección de la colección Notre-Dame en el museo digital Micro-Folie.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Micro-folie collection Notre-Dame Lauzun a été mis à jour le 2025-09-17 par OT du Pays de Lauzun