Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Valence-en-Poitou Chemin de l’Abbaye Valence-en-Poitou
samedi 19 septembre 2026 · Chemin de l'Abbaye · Valence-en-Poitou
Informations pratiques
Valence-en-Poitou
Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Valence-en-Poitou
Chemin de l’Abbaye Abbaye de Valenc Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
En plus des oeuvres contemporaines de la Cuvée des Arts, découvrez les collections du musée numérique sur le thème du Patrimoine de la Photographie à l’occasion de son bicentenaire et apprenez-en plus sur l’histoire de l’abbaye de Valence. .
Chemin de l’Abbaye Abbaye de Valenc Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 41 56 89 microfolie@valenceenpoitou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Valence-en-Poitou
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Valence-en-Poitou Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Valence-en-Poitou (Vienne)
- Vide maison et garages Valence-en-Poitou 12 septembre 2026
- Visites guidées des vestiges de l’abbaye et du réfectoire des moines restauré, Abbaye de Valence, Valence-en-Poitou 19 septembre 2026
- Exposition : Cuvée des arts, Abbaye de Valence, Valence-en-Poitou 19 septembre 2026
- Cuvée des Arts et Micro-Folie : expositions à l’abbaye, Abbaye de Valence, Valence-en-Poitou 19 septembre 2026
- Fête de la tomate Couhé Valence-en-Poitou 20 septembre 2026