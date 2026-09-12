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AGENDA · Valence-en-Poitou

Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Valence-en-Poitou Chemin de l’Abbaye Valence-en-Poitou

samedi 19 septembre 2026 · Chemin de l'Abbaye · Valence-en-Poitou

Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Valence-en-Poitou Chemin de l’Abbaye Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Chemin de l'Abbaye
Adresse
Abbaye de Valenc
Ville
86700 Valence-en-Poitou
Département
Vienne
Tarif

Valence-en-Poitou

Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Valence-en-Poitou

Chemin de l’Abbaye Abbaye de Valenc Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

En plus des oeuvres contemporaines de la Cuvée des Arts, découvrez les collections du musée numérique sur le thème du Patrimoine de la Photographie à l’occasion de son bicentenaire et apprenez-en plus sur l’histoire de l’abbaye de Valence.   .

Chemin de l’Abbaye Abbaye de Valenc Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 41 56 89  microfolie@valenceenpoitou.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Valence-en-Poitou

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Valence-en-Poitou Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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