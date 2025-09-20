Journées européennes du patrimoine Mièges

Journées européennes du patrimoine Mièges samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine

Mièges Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visites commentées et illustrées de l’église.

Le samedi et le dimanche à 10h, 14h et 16h30.

Sur réservation. .

Mièges 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 07 80 89

English : Journées européennes du patrimoine

German : Journées européennes du patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine Mièges a été mis à jour le 2025-09-02 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA