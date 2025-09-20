Journées européennes du patrimoine Mièges
samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine
Mièges Jura
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visites commentées et illustrées de l’église.
Le samedi et le dimanche à 10h, 14h et 16h30.
Sur réservation. .
Mièges 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 07 80 89
