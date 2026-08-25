Journées Européennes du Patrimoine Milmarin Milmarin Ploubazlanec

Informations pratiques

Ploubazlanec

Journées Européennes du Patrimoine Milmarin

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Milmarin ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Dernier week-end pour explorer l’histoire et l’actualité des rives du Trieux et de la baie de Paimpol dans l’exposition temporaire Rivages partagés . Profitez-en pour plonger (ou replonger) dans le monde gigantesque de la marine marchande, raconté par les marins du Goëlo.

Dans le jardin, “Embarquez avec les bénévoles de la SNSM de Loguivy-de-la-Mer”, à travers une exposition de photos sur le quotidien des sauveteurs en mer.

Visites libres et gratuites

À découvrir aussi dans la programmation Paimpol, ville de formation maritime visites du lycée maritime, de l’exposition L’Hydro de Paimpol, les étoiles pour boussoles et des viviers de Loguivy-de-la-Mer. .

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Milmarin Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol