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AGENDA · Ploubazlanec

Journées Européennes du Patrimoine Milmarin Milmarin Ploubazlanec

samedi 19 septembre 2026 · Milmarin · Ploubazlanec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Milmarin
Adresse
16 Rue de la Résistance
Ville
22620 Ploubazlanec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Ploubazlanec

Journées Européennes du Patrimoine Milmarin

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Milmarin ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Dernier week-end pour explorer l’histoire et l’actualité des rives du Trieux et de la baie de Paimpol dans l’exposition temporaire Rivages partagés . Profitez-en pour plonger (ou replonger) dans le monde gigantesque de la marine marchande, raconté par les marins du Goëlo.
Dans le jardin, “Embarquez avec les bénévoles de la SNSM de Loguivy-de-la-Mer”, à travers une exposition de photos sur le quotidien des sauveteurs en mer.
Visites libres et gratuites

À découvrir aussi dans la programmation Paimpol, ville de formation maritime visites du lycée maritime, de l’exposition L’Hydro de Paimpol, les étoiles pour boussoles et des viviers de Loguivy-de-la-Mer.   .

Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 49 34 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Milmarin Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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