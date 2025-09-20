Journées Européennes du Patrimoine Mine de fer de Rancié Hameau de Sem Val-de-Sos

Hameau de Sem Départ hameau de Cabre (commune de Val-de-Sos) Val-de-Sos Ariège

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

Une balade commentée sur le sentier muletier des mineurs à la découverte de l’ancienne mine de fer de Rancié.

+33 5 61 02 75 98 patrimoines@cc-hauteariege.fr

English : European Heritage Days Rancié iron mine

A guided walk along the miners’ mule track to discover the old Rancié iron mine.

German :

Eine kommentierte Wanderung auf dem Maultierpfad der Bergleute zur Entdeckung der ehemaligen Eisenerzmine von Rancié.

Italiano :

Una passeggiata guidata lungo la mulattiera dei minatori per scoprire l’antica miniera di ferro di Rancié.

Espanol : Jornadas Europeas del Patrimonio Mina de hierro de Rancié

Paseo guiado por el camino de herradura de los mineros para descubrir la antigua mina de hierro de Rancié.

