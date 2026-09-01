JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : MISSION MÉGALIX Lodève
dimanche 20 septembre 2026 · Lodève
Informations pratiques
Lodève
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : MISSION MÉGALIX
Square Georges Auric Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Lever une méga-pierre, impossible sans potion magique ?! Et pourtant, un nombre incalculable de dolmens, menhirs et autres pierres gigantesques parsèment notre territoire !
Lever une méga-pierre, impossible sans potion magique ?! Et pourtant, un nombre incalculable de dolmens, menhirs et autres pierres gigantesques parsèment notre territoire ! Comment ça tient ? A quoi ça sert ? Enchères, quizz, contes, jeux : un moment méga-ludique pour tout savoir sur les mégalithes de la Préhistoire à aujourd’hui.
Public : à partir de 6 ans
Accès PMR
Réservation obligatoire
Durée : 45 min .
Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : MISSION MÉGALIX
Lifting a mega-rock—is that impossible without a magic potion?! And yet, countless dolmens, menhirs, and other gigantic stones dot our landscape!
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : MISSION MÉGALIX Lodève a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT LODEVOIS ET LARZAC
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