Informations pratiques

Lodève

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : MISSION MÉGALIX

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Lever une méga-pierre, impossible sans potion magique ?! Et pourtant, un nombre incalculable de dolmens, menhirs et autres pierres gigantesques parsèment notre territoire !

Lever une méga-pierre, impossible sans potion magique ?! Et pourtant, un nombre incalculable de dolmens, menhirs et autres pierres gigantesques parsèment notre territoire ! Comment ça tient ? A quoi ça sert ? Enchères, quizz, contes, jeux : un moment méga-ludique pour tout savoir sur les mégalithes de la Préhistoire à aujourd’hui.

Public : à partir de 6 ans

Accès PMR

Réservation obligatoire

Durée : 45 min .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : MISSION MÉGALIX

Lifting a mega-rock—is that impossible without a magic potion?! And yet, countless dolmens, menhirs, and other gigantic stones dot our landscape!

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : MISSION MÉGALIX Lodève a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT LODEVOIS ET LARZAC