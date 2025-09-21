Journées européennes du patrimoine mon patrimoine, mon témoignage. CIAP les Récollets Errekoletoak Ciboure

CIAP les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

2025-09-21 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Pour préparer les 10 ans du label Pays d’art et d’histoire de Saint-Jeande-Luz et Ciboure, venez témoigner de votre lien aux patrimoines locaux en répondant à quelques questions.

Vos réponses viendront alimenter le dossier du renouvellement du label. Savoir-faire, architecture, traditions…votre regard nous intéresse ! .

CIAP les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

