Journées Européennes du Patrimoine Garaison Monléon-Magnoac

Garaison 2 route de Cier Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

15h et 17h30 Visite de la Chapelle.

Garaison 2 route de Cier Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 03 50

English :

3pm and 5:30pm Visit the chapel.

German :

15.00 und 17.30 Uhr Besichtigung der Kapelle.

Italiano :

15.00 e 17.30 Visita alla Cappella.

Espanol :

15.00 y 17.30 h Visita a la Capilla.

