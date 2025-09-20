Journées Européennes du Patrimoine Garaison Monléon-Magnoac
Journées Européennes du Patrimoine Garaison Monléon-Magnoac samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine
Garaison 2 route de Cier Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
15h et 17h30 Visite de la Chapelle.
.
Garaison 2 route de Cier Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 03 50
English :
3pm and 5:30pm Visit the chapel.
German :
15.00 und 17.30 Uhr Besichtigung der Kapelle.
Italiano :
15.00 e 17.30 Visita alla Cappella.
Espanol :
15.00 y 17.30 h Visita a la Capilla.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Monléon-Magnoac a été mis à jour le 2025-09-01 par HPTE|CDT65