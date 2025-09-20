Journées Européennes du Patrimoine Montagnac-la-Crempse

Journées Européennes du Patrimoine Montagnac-la-Crempse samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Montagnac-la-Crempse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

L’église de Beleymas abrite un magnifique retable baroque de la fin du XVIIᵉ siècle, installé dans l’édifice au XIXᵉ siècle après avoir été sauvé lors de la destruction de la chapelle du couvent de la Visitation de Périgueux pendant la Révolution.

Pour la troisième année, l’association Sauvegarde du retable de la Visitation, qui accompagne la commune de Beleymas dans son projet de restauration de cette œuvre protégée au titre des Monuments historiques, propose au public de venir découvrir le retable et son histoire, notamment les circonstances de son arrivée dans l’église du village.

Samedi après-midi et dimanche

– Visites commentées ou visites libres

– Présentation du projet de restauration

– Activités pour enfants quiz à la découverte de l’histoire de l’église et du retable

Contacts 06 62 00 84 90 / retable.visitation@gmail.com .

Montagnac-la-Crempse 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

