Informations pratiques

Montagnac-la-Crempse

Journées Européennes du Patrimoine

Montagnac-la-Crempse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’église de Beleymas abrite un magnifique retable baroque de la fin du XVIIᵉ siècle, installé dans l’édifice au XIXᵉ siècle après avoir été sauvé lors de la destruction de la chapelle du couvent de la Visitation de Périgueux pendant la Révolution.

Pour la troisième année, l’association Sauvegarde du retable de la Visitation, qui accompagne la commune de Beleymas dans son projet de restauration de cette œuvre protégée au titre des Monuments historiques, propose au public de venir découvrir le retable et son histoire, notamment les circonstances de son arrivée dans l’église du village.

Samedi de 14h à 18h30, dimanche de 10h à 18h30

– Visites commentées ou visites libres

– Atelier de création de vitrail

– Quiz pour les enfants

Contacts 06 62 00 84 90 / retable.visitation@gmail.com .

Montagnac-la-Crempse 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Montagnac-la-Crempse a été mis à jour le 2026-08-09 par Vallée de l’Isle en Périgord